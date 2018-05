Sem Sarah Menezes, Brasil define seleção para Mundial de Baku

A Confederação Brasileira de Judô anunciou nesta quarta-feira a convocação do Brasil para o Mundial de Baku, entre 20 e 27 de setembro. A lista conta com duas novidades: a ausência de Sarah Menezes, campeã olímpica em Londres 2012, e a japonesa Yuko Fujii como técnica da seleção masculina, tornando-se a primeira mulher no comando da equipe. Ao todo, 21 judocas foram convocados para as competições individuais e por equipes mistas.



Yuko trabalha com judocas brasileiros desde que chegou ao país, em 2012, a convite do Comitê Olímpico do Brasil e da CBJ, depois de auxiliar os treinamentos da seleção britânica de judô. Na equipe masculina, Yuko trabalhará ao lado de Luiz Shinohara, coordenador, com o desafio de classificar os judocas para os Jogos de Tóquio 2020.

Rafaela Silva está na seleção feminina que vai disputar o Mundial (Foto: Gabriela Sabau/IJF)



- Ser a técnica principal é grande responsabilidade, especialmente com a equipe brasileira, que tem histórico de resultados. Hoje, nós temos uma equipe forte e dedicada. Estou empolgada com esse grande desafio, junto com os atletas, com os técnicos dos clubes, com o COB, com a CBJ, enfim, com todos que nos apoiam. Assim, como uma equipe, como um time Brasil, nós conseguiremos fazer grandes conquistas em Tóquio 2020. Finalmente, gostaria de agradecer, mais uma vez a confiança e a recepção do Comitê Olímpico do Brasil, da CBJ e dos atletas - afirmou a treinadora de 36 anos.

Ausente da lista, Sarah Menezes conquistou duas medalhas em 2018. A judoca do Flamengo foi bronze nos Grand Prix de Antalya, na Turquia, e Tbilisi, na Georgia, na categoria até 48kg. Na última sexta, a piauiense de 28 anos foi eliminada após três punições da arbitragem na estreia do GP de Hohhot, na China. Para a sua categoria, Gabriela Chibana, de 24 anos, foi chamada. Chibana foi ouro no Open Pan-Americano e quinto lugar no Grand Prix de Hohhot, na última semana.

Disputas individuais e por equipes

Seleção Masculina

Eric Takabatake (60kg) - 12º do ranking

Phelipe Pelim (60kg) - 13º do ranking

Daniel Cargnin (66kg) - 11º do ranking

Charles Chibana (66kg) - 15º do ranking

Eduardo Yudy Santos (81kg) - 7º do ranking

Victor Penalber (81kg) - 22º do ranking

Rafael Macedo (90kg) - 20º do ranking

David Moura (+100kg) - 2º do ranking

Rafael Silva (+100kg) - 3º do ranking

Seleção Feminina

Gabriela Chibana (48kg) - 22º do ranking

Érika Miranda (52kg) - 2º do ranking

Jéssica Pereira (52kg) - 8º do ranking

Rafaela Silva (57kg) - 11º do ranking

Ketleyn Quadros (63kg) - 17º do ranking

Maria Portela (70kg) - 2º do ranking

Mayra Aguiar (78kg) - 1º do ranking

Maria Suelen Altheman (+78kg) - 4º do ranking

Beatriz Souza (+78kg) - 7º do ranking

Convocados apenas para a competição por Equipes Mistas

Marcelo Contini (73kg) - 18º do ranking

David Lima (73kg) - 53º do ranking

Tamires Crude (57kg) - 33º do ranking

