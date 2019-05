Sem Sarah, Seleção Brasileira inicia disputa do Gram Slam de Baku

A Seleção Brasileira de Judô inicia hoje (10) as disputas por pódio no Gram Slam Feminino e Masculino de Baku. A delegação Brasileira tem 18 atletas. Nove no naipe masculino e nove no naipe feminino. A novidade é que a piauiense Sarah Menezes não estará entre as representantes na categoria meio-leve (52kg).



Mesmo estando no pódio no Pan-Americano de Lima, no Peru, que aconteceu no dia 26 de abril, em que a piauiense conquistou o Bronze não foi o suficiente para superar sua adversária interna na Seleção Brasileira – Larissa Pimenta (52kg). A jovem judoca será representante do Brasil na categoria meio-leve ao lado de Eleudis Valentim, ambas do Pinheiros (SP).

A disputa será decisiva para os atletas do Brasil que almejam uma vaga no Campeonato Mundial de Judô, que será em Tóquio, no período de 25 a 31 de agosto de 2019. A competição em Baku distribuiu 1.000 pontos aos campeões.

Sarah Menezes corre contra o tempo para somar a maior quantidade de pontos possíveis dentro da categoria e assim poder estar em sua quarta olimpíada. A piauiense busca vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A batalha é árdua, pois Sarah precisa estar até 2020 entre as 18 melhores do peso. Fora do Gram Slam, as chances de ir para o Mundial de Judô no mês de agosto são remotas.

Biá BoakariPâmella Maranhão