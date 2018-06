Sem Romero e Sheik, Corinthians divulga relacionados para duelo contra o Fla

O Corinthians relacionou o elenco que viajará ao Rio de Janeiro para o compromisso de domingo (3), contra o Flamengo, às 16h, no Maracanã. O técnico Osmar Loss não contará com os atacantes Romero e Emerson Sheik, vetados pelo departamento médico alvinegro.

Times com as duas maiores torcidas do país enfrentam-se na tarde do domingo, no Maracanã (Foto: Divulgação / SC Corinthians Paulista)

Na vitória contra o América-MG, 1 a 0, no meio de semana, Romero já havia desfalcado a equipe em virtude de lesão muscular. O paraguaio segue sem condições de jogo para este fim de semana.

O atacante Emerson Sheik se recupera de uma pancada na perna e não viaja com o grupo na tarde deste sábado ao Rio de Janeiro.

Fagner e Cássio estão com a seleção brasileira, que faz sua preparação para a Copa do Mundo.

Confira os relacionados para o jogo:

Goleiros: Walter e Caíque

Laterais: Sidcley, Juninho Capixaba, Mantuan e Léo Príncipe

Zagueiros: Henrique, Balbuena e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Maycon, Paulo Roberto

Meias: Mateus Vital, Rodriguinho, Jadson, Pedrinho, Marquinhos Gabriel e Thiaguinho

Atacantes: Roger, Kazim, Júnior Dutra e Matheus

Folhapress