Palmeiras inicia ano com 'apresentação' de trio promovido

O Palmeiras ainda não anunciou nenhum reforço no mercado da bola para a temporada 2020. Assim, com a pré-temporada em vias de começar, o clube agendou a apresentação de três dos nove jogadores das categorias de base promovidos ao time profissional para o retorno da equipe aos trabalhos: o lateral Lucas Esteves e os volantes Gabriel Menino e Patrick de Paula.

O trio conquistou os títulos do Paulista e da Copa do Brasil com o sub-20 no ano passado, além do Campeonato Brasileiro da categoria em 2018. Menino e Esteves também conquistaram a Copa do Brasil sub-17 em 2017.

O lateral-esquerdo de 19 anos inclusive já estreou no time profissional no ano passado, em duelo com a Ponte Preta, no Paulista. Ele está no Palmeiras desde o sub-15 e é considerado um dos destaques da geração que conquistou tudo nas categorias de base.

Lucas Esteves (Foto: Reprodução/Instagram)

Já o volante Menino chegou ao clube em 2017, após se destacar pelo Guarani. Ainda no sub-17, ele conquistou títulos e ganhou mais destaque quando chegou ao sub-20, sendo convocado para a seleção brasileira. Ele chegou a treinar com os profissionais no ano passado.

Gabriel Menino (Foto: Reprodução/Instagram)

Patrick de Paula também chegou ao clube em 2017 após se destacar no futebol amador do Rio de Janeiro e disputar a Taça das Favelas. Ele é conhecido pela perícia em cobranças de falta e pode atuar em todas as funções do meio-campo e até como zagueiro. O atleta já tinha chamado atenção de Vanderlei Luxemburgo quando o técnico ainda comandava o Vasco, em atuação contra os cariocas em competições de base.

Patrick de Paula (Foto: Reprodução/Instagram)

Além dos três, outros seis jogadores da base foram promovidos ao time profissional para a temporada 2020: o goleiro Vinicius, o zagueiro Pedrão, o meia Allanzinho e os atacantes Gabriel Veron, Iván Angulo e Wesley Ribeiro.

Folhapress