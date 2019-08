1ª rodada da Série B pode acontecer com portões fechados

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) informou que pode publicar até o final da tarde desta terça-feira (27), uma portaria decidindo que os jogos da primeira rodada da Série B do Campeonato Piauiense aconteçam com os portões fechados. Isso deve ocorrer em razão do não recebimento dos laudos técnicos dos estádios que comprovam a segurança das praças esportivas do Estado.



A dez dias do início da competição, a FFP informou ainda que seguirá dando cumprimento ao que diz a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Estatuto do Torcedor. O Comercial, de Campo Maior (estádio Deusdeth de Melo), Picos (estádio Helvídio Nunes), Cori-Sabbá (estádio Tibério Nunes), Timon (estádio Miguel Lima) e Oeirense (estádio Gerson Campos) ainda não regularizaram a situação dos palcos das partidas.

Presidente da FFP, Robert Brown, em visita ao estádio Helvídio Nunes, na semana passada, em Picos. Foto: Reprodução FFP



As cinco equipes participantes precisam de quatro laudos liberados: vigilância sanitária, segurança liberado pela Polícia Militar, engenharia civil e do Corpo de Bombeiros. A federação vai aguardar os documentos até às 19h de hoje, prazo considerado final pela CBF.

Diferente do ano passado, em que a competição foi cancelada exatamente nesta etapa, não há indícios que o torneio seja cancelado em 2019.

A 1ª rodada do Campeonato Piauiense Série B acontece no dia 6 de setembro, com a disputa entre Picos x Timon, na cidade do Mel. Um dia depois, acontece o jogo entre Oeirense x Comercial, no estádio Gerson Campos, em Oeiras. O Cori folga na rodada de abertura.

Viviane MenegazzoJorge Machado