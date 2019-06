Sem Jadson, Corinthians treina troca de passes e adia definição de time

O terceiro dia de intertemporada do Corinthians foi mais físico e técnico do que tático no CT Joaquim Grava. Sem Jadson, Clayson e Everaldo, Fábio Carille comandou, nesta quarta-feira (26), trabalho em campo reduzido e focou na troca de passes, curtos e longos. Nada de definição de time, pois titulares e reservas estiveram misturados.

Após exercícios físicos, o elenco passou a treinar invertidas de jogo e passes em linha. Carille dividiu o grupo por setor e fez defensores, meio-campistas e atacantes trocarem bolas entre si, treinando tanto a saída de bola curta quanto as viradas de jogo.

Clayson e Everaldo desfalcaram a atividade pois seguem fazendo fortalecimento muscular, enquanto Jadson ficou na academia porque sentiu dores e fadiga muscular após dois dias de intertemporada. Michel Macedo, por sua vez, segue em tratamento de lesão muscular.

Jogadores treinaram invertidas de jogo e passes em linha (Foto: Divulgação SC Corinthians Paulista)

Uma novidade na atividade foi o ponta Janderson, que voltou a treinar entre os titulares mas segue à disposição das categorias de base caso seja necessário. Ángel Romero também treinou normalmente um dia após publicação misteriosa nas redes sociais.

O Corinthians treinará quinta (27) e sexta-feira (28) antes de disputar contra o Botafogo-SP o primeiro dos três amistosos marcados nas próximas semanas. O jogo deste sábado (29) será em Ribeirão Preto (SP), a partir das 20h, e precede testes contra Vila Nova-GO e Londrina (PR).

FolhapressArthur Sandes