Sem Gómez, Verdão treina posse de bola e tem volta de Angulo

O Palmeiras treinou nesta quarta-feira (18) pela manhã na Academia de Futebol e deu sequência à preparação para o jogo contra o Fortaleza, no domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro, no Castelão.

As principais ausências no trabalho técnico no gramado foram do zagueiro Gustavo Gómez e do atacante Iván Angulo, que se reapresentou um dia depois dos demais por causa de problemas de saúde do filho na Colômbia, segundo o clube.

Gómez e Angulo fizeram trabalhos físicos na parte interna da Academia, mas não preocupam para o final de semana.

Outros desfalques foram Mayke, em reta final de recuperação de cirurgia na coxa, e Ramires, que ficará fora por um período entre 8 e 12 semanas por ainda passar por um processo de recondicionamento físico.

Com os demais atletas em campo -inclusive Dudu, que fez só trabalhos físicos na terça (17) e está suspenso para a partida contra o Fortaleza-, Mano Menezes e sua comissão comandaram mais um treino técnico estimulando movimentação e raciocínio rápido com a posse de bola.

Os jogadores fizeram diversas atividades em campo reduzido, com Mano e seus auxiliares pedindo sempre agilidade no passe, com poucos toques na bola.

Mano não deu indícios de um possível time titular no treino, misturando bastante os jogadores. O Palmeiras volta a trabalhar nesta quinta (19), em atividade fechada à imprensa na parte da manhã, e o treinador dará entrevista coletiva após a atividade.

Com uma trinca de vitórias em três jogos sob o comando de Mano, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Brasileiro, com 39 pontos, três a menos que o líder Flamengo.

Folhapress