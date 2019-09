Seleção reencontra Peru 2 meses após conquista da Copa América

Em amistoso marcado para Los Angeles, nos Estados Unidos, a seleção contará com Neymar, que não participou da conquista continental. Já a equipe peruana não terá Guerrero, peça importante no vice-campeonato sul-americano.



Recuperado de lesão no tornozelo direito, o atacante brasileiro voltou a atuar na última sexta-feira (6).

O camisa 10 deu uma assistência para o gol de Casemiro, em uma cobrança de escanteio, e marcou um gol no empate por 2 a 2 com a Colômbia, em seu primeiro jogo desde o dia 5 de junho, data da contusão.

No período entre a lesão e a partida pela equipe nacional, ele apenas treinou pelo Paris Saint-Germain –o brasileiro tentou deixar o clube, mas não conseguiu seu objetivo e ficou fora das partidas.

No Memorial Coliseum, Neymar não vai encontrar Paolo Guerrero. Para defender o Internacional na semifinal e na final da Copa do Brasil, o centroavante pediu dispensa do time dirigido por Ricardo Gareca e teve a solicitação atendida pelo treinador argentino.

Na decisão da Copa América, em 7 de julho, o Brasil levou a melhor por 3 a 1. Everton, Gabriel Jesus e Richarlison marcaram os gols que definiram o campeão no estádio do Maracanã. Guerrero marcou o gol dos visitantes no Rio de Janeiro. Confira nos vídeos os melhores momentos da final.

"Se eu estivesse do outro lado, teria esse sentimento de revanche, mas com lealdade. Não tem por que dar porrada. Quero jogar para mostrar que sou melhor", afirmou o técnico Tite, em coletiva na véspera do confronto contra os peruanos.







BRASIL

Weverton; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva (Militão) e Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Lucas Paquetá (Coutinho); Neymar, David Neres e Firmino. T.: Tite





PERU

Gallese; Advíncula, Santamaría, Abram e Trauco; Tapia, Gonzáles, Costa (Carrillo), Flores e Cueva; Ruidíaz. T.: Ricardo Gareca

Estádio: Memorial Coliseum, em Los Angeles (EUA)

Horário: 0h desta quarta (11) (de Brasília)

