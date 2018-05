Seleção recebe familiares na Granja, e Marquezine visita Neymar

O sábado foi dia de visita de familiares de jogadores e comissão técnica na Granja Comary, em Teresópolis, onde a seleção brasileira realizou a primeira parte da preparação para a Copa do Mundo da Rússia. Após o treinamento, que foi fechado ao público e imprensa, entre as visitas, quem apareceu foi Bruna Marquezine, namorada do atacante Neymar. Além disso, o técnico Tite também recebeu a visita de familiares.

Bruna Marquezine visita o namorado Neymar em Teresópolis (Foto: Reprodução/Instagram)

O auxiliar técnico de Tite, Cleber Xavier, também recebeu a visita de familiares na Granja Comary. Em sua conta no Instagram, ele postou uma foto com a filha no colo e a seguinte legenda: "A Guriezinha do Papai". Cleber também posou com a filha para uma foto ao lado de Neymar.

Tite recebe a visita do neto na Granja Comary (Foto: Reprodução/Instagram)

Cleber Xavier posa para foto com a filha no colo (Foto: Reprodução/Instagram)

Neste sábado, os jogadores da seleção brasileira realizaram a última atividade em Teresópolis. O grupo está liberado para deixar o centro de treinamentos no início da tarde e tem reapresentação marcada neste domingo às 12h (de Brasília), na sede da CBF. Em seguida, a Seleção segue para o Galeão, ponto de partida para Londres. Na Inglaterra, Tite dá sequência aos trabalhos de olho no Mundial da Rússia.

Globo Esporte