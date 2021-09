Seleção mais cara da Libertadores tem jovens do Palmeiras e só dois do Flamengo

A Libertadores 2021 tem tudo para ter final brasileira pelo segundo ano consecutivo. Como um deles já está garantido (Palmeiras ou Atlético-MG) e o Flamengo largou bem na frente do Barcelona-EQU, a tendência é que o título venha para o Brasil.



Isso escancara ainda mais o nosso domínio na competição, que também se reflete na seleção dos 11 jogadores com mais valor de mercado da temporada. São sete atletas que defendem Palmeiras, Flamengo ou Atlético-MG.

O Verdão é quem mais “fornece” jogadores para essa seleção e todos têm algo em comum: são formados na base do clube. O zagueiro Renan, avaliado em 7 milhões de euros (R$ 43,5 milhões) é um deles. Ainda na linha defensiva aparece Gabriel Menino, muitas vezes utilizado como lateral-direito, com 14 milhões de euros (R$ 87 milhões) de valor de mercado.

No meio-campo, o Palmeiras é representado por Patrick de Paula, cotado em 12 milhões de euros (R$ 74,6 milhões), e por Gabriel Veron, que vale 16 milhões de euros (R$ 99,5 milhões). A lateral-esquerda é ocupada por Guilherme Arana, do Atlético-MG, avaliado em 8 milhões de euros (R$ 49,7 milhões).

Apesar de ter só dois atletas nessa seleção, o Flamengo tem dois dos três jogadores mais valiosos de toda a Libertadores: o meia uruguaio De Arrascaeta, cotado em 18 milhões de euros (R$ 111,9 milhões) e Gabriel Barbosa, centroavante com valor de mercado de 26 milhões de euros (R$ 161,6 milhões).

Com 20 milhões de euros de valor (R$ 124,3 milhões), Thiago Almada, do Vélez Sarsfield, é o segundo jogador mais caro da Libertadores. Da Argentina também vem os três outros jogadores que completam o elenco, todos do River Plate: Franco Armani, 6 milhões de euros (R$ 37,3 milhões), Paulo Díaz, 6,5 milhões de euros (R$ 40,4 milhões) e Nicolás De La Cruz, 18 milhões de euros (R$ 111,9 milhões).





Super Setembro Betsul

O Betsul preparou uma promoção bem especial para a reta final de setembro. Até o final do mês, todos os usuários do site vão ganhar até R$ 300 em bônus para fazer suas apostas. Depositou, ganhou. Simples assim!

Além do bônus do depósito, quem participar da promoção também estará concorrendo a um voucher de R$ 1 MIL para apostar no Betsul como quiser. Ao todo, serão 10 ganhadores que vão engordar suas bancas com a gente.





Sobre o Betsul

O Betsul é o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, desenvolvido para atender os apostadores e torcedores mais exigentes. O site oferece uma interface simples, intuitiva e segura para o apostador se divertir à vontade a partir de diversas modalidades de apostas e uma extensa lista de esportes.

Com o ídolo Falcão, maior jogador de futsal de todos os tempos, como embaixador da marca, o Betsul também representa o braço brasileiro da Gambling for Change, organização que pretende revolucionar o mercado de apostas esportivas em todo o mundo.

Chamada de Jogo do Bem no Brasil, a iniciativa destina uma quantia do valor arrecadado com apostas no site para uma causa ou instituição social. Isso não implica em nenhum custo adicional para o apostador, é o Betsul que reparte um percentual do seu lucro para fazer o bem.

O Betsul é um site licenciado pela Curacao eGaming, com regulamentação e registro em Curacao. Número de registro: 8048/JAZ2019-017.





Compartilhar no

Betsul

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!