Seleção feminina: Pia Sundhage convoca para Torneio da França

A técnica da seleção feminina de futebol, a sueca Pia Sundhage, anunciou nesta terça (18) a relação de convocadas para a disputa do Torneio Internacional da França, competição que servirá de preparação para os Jogos Olímpicos de 2020, que acontecem em Tóquio (Japão).

No Torneio Internacional da França o Brasil enfrentará as seleções da França, da Holanda e do Canadá entre os dias 2 e 11 de março nas cidades de Calais e Valenciennes.

Novidades

Nesta convocação, a técnica sueca chamou duas jogadoras pela primeira vez, a goleira Natasha e a lateral-esquerda Jucinara.

Também chamou a atenção o aumento do número de jogadoras que atuam no Brasil na atual convocação. Segundo Pia, isso se deu pela melhora do futebol feminino no Brasil: “O fato de a CBF ter uma liga competitiva é excelente. Sonho com jogadoras lá de fora virem jogar aqui. Isso não é impossível, mas podemos chegar nesse nível com bons técnicos, boas jogadoras e transmissão dos jogos”.

Foto: Divulgação / CBF

Relação de convocadas:

Goleiras: Aline - UD Granadilla Tenerife (Espanha), Bárbara - Avaí/Kindermann (Brasil) e Natascha - Paris FC (França).

Defensoras: Bruna Benites - Internacional (Brasil), Daiane - Tacón (Espanha), Erika - Corinthians (Brasil), Jucinara - Levante UD (Espanha), Letícia Santos - F.F.C Frankfurt (Alemanha), Rafaelle -Changchun Dazhong (China), Tayla - Santos (Brasil) e Tamires - Corinthians (Brasil).

Meio-campistas: Aline Milene - Ferroviária (Brasil), Andressa Alves - Roma (Itália), Andressinha - Corinthians (Brasil), Debinha - North Carolina Courage (EUA), Duda - São Paulo (Brasil), Formiga - Paris St Germain (França), Luana - Paris St Germain (França) e Thaisa - Tacón (Espanha).

Atacantes: Bia Zaneratto - Palmeiras (Brasil), Cristiane - Santos (Brasil), Geyse - Madrid CFF (Espanha), Ludmila - Atlético de Madrid (Espanha) e Marta - Orlando Pride (Estados Unidos).

Agência Brasil