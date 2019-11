Seleção feminina perde final de torneio amistoso nos pênaltis

A seleção brasileira perdeu a final do Torneio Internacional de Futebol Feminino, na China, contra as donas da casa, na manhã deste domingo (10). A partida terminou 0 a 0 no tempo normal e foi decidida nos pênaltis, com a seleção chinesa vencendo por 4 a 2.

Leia também: Seleção feminina de futebol vence amistoso contra a Polônia

No primeiro tempo a equipe chinesa se destacou por sua agilidade e marcação cerrada. Mas as brasileiras foram aos poucos envolvendo a equipe adversária, com Debinha e Ludmila criando boas oportunidades para marcar.

A seleção brasileira teve mais dificuldade no segundo tempo, quando o jogo se tornou mais agressivo, com muitas faltas das duas equipes. As chinesas adotaram uma tática mais ofensiva e deram alguns sustos nas adversárias.



Foto: Daniel Porcelli/CBF

O Brasil criou poucas chances, não conseguindo finalizar nenhuma vez, e a partida terminou no 0 a 0 no tempo normal.

Nos pênaltis, as chinesas levaram a melhor com chutes fortes e precisos. Andressinha e Tamires perderam a chance de marcar e a China conquistou o Torneio antes da quinta cobrança, vencendo as brasileiras por 4 a 2.

Foi a primeira vez que a Globo transmitiu um amistoso da seleção feminina brasileira. A emissora conquistou o recorde mundial de audiência da modalidade em julho, durante a Copa do Mundo, quando mais de 30 milhões de pessoas assistiram às oitavas de final contra a França.

Folhapress