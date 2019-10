Seleção feminina de futebol vence amistoso contra a Polônia

A seleção brasileira feminina de futebol voltou a vencer, nesta terça-feira (8), em mais um dia de testes para a treinadora Pia Sundhage. Em seu quarto jogo à frente da equipe verde-amarela, a sueca fez várias modificações e viu uma vitória por 3 a 1 sobre a Polônia, na Polônia.

Formiga, Tamires e Debinha fizeram os gols do triunfo na Arena Suzuki, em Kielce, que fechou os compromissos do time neste período separado pela Fifa para compromissos internacionais. No último sábado, a seleção havia vencido a Inglaterra, na Inglaterra, por 2 a 1.

Na Polônia, Pia optou por mexer bastante na escalação. Mesmo assim, o Brasil foi ao intervalo em vantagem. Aos nove minutos do primeiro tempo, Andressa Alves cobrou escanteio da direita, e Formiga se antecipou à marcação para balançar a rede de cabeça.

Artilheira da nova fase do time, Debinha entrou no intervalo e logo aos quatro minutos do segundo tempo fez boa jogada, concluída por Tamires. Malgorzata Mesjasz chegou a descontar de cabeça, aos 13, mas Debinha fechou a vitória brasileira, aos 33, em ótimo lance de Ludmila.

O desempenho ofensivo satisfez a treinadora, mas a defesa sofreu com as mexidas e ofereceu muitas oportunidades às donas da casa. A goleira Bárbara estava em boa jornada, no entanto, e teve contribuição importante no resultado.

Folhapress