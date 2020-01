Seleção brasileira terá time mais europeu no Pré-Olímpico

A seleção brasileira masculina sub-23 inicia neste domingo (19) sua caminhada no Pré-Olímpico sul-smericano de futebol, contra o Peru, às 22h30, na Colômbia. O torneio classificatório para os Jogos de Tóquio-2020 começa já neste sábado (18), com transmissão dos canais SporTV.

Atual medalhista de ouro, o Brasil tentará sua quarta classificação consecutiva à competição depois de participações nos Jogos do Rio-2016, Londres-2012 e Pequim-2008.

Para a edição do Rio de Janeiro, a equipe nacional teve sua classificação assegurada por ser o país-sede. Na Inglaterra e na China, garantiu vaga após conquistar os títulos do Sul-Americano sub-20.

De 2007 a 2016, a Conmebol optou por não realizar o Pré-Olímpico. As vagas do continente eram dadas aos dois primeiros colocados do Sul-Americano sub-20 do ano anterior. Além disso, era possível se classificar chegando às semifinais do Mundial da categoria.

Para a Olimpíada de 2020, a entidade que controla o futebol do continente restituiu o Pré-Olímpico. A disputa do torneio, na última vez em que o Brasil precisou dele para ir aos Jogos, não traz boas memórias ao torcedor.

Em 2004, a promissora geração de Diego e Robinho perdeu para o Paraguai por 1 a 0 no quadrangular final e viu o adversário carimbar o passaporte rumo a Atenas. Já os argentinos, campeões do Pré-Olímpico, foram à Grécia e conquistaram o ouro.

O revés se juntou às eliminações nos Pré-Olímpicos de 1980 e 1992, nos quais o Brasil também ficou sem a vaga.

Essas, juntamente com 1956, foram as únicas vezes em que o futebol masculino brasileiro não esteve representado nos Jogos desde a primeira participação olímpica da seleção, em Helsinque-1952.

O elenco de 16 anos atrás era todo formado por jogadores que atuavam no futebol brasileiro. No time do técnico Ricardo Gomes, inclusive, boa parte da equipe era composta por atletas já consolidados entre os titulares de seus clubes.

Além de Diego e Robinho, Paulo Almeida, Alex e Elano foram campeões brasileiros pelo Santos em 2002 e finalistas da Libertadores em 2003. Aquela seleção sub-23 ainda contava com o goleiro Gomes, o zagueiro Edu Dracena e o volante Wendel, que haviam sido campeões nacionais com o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo no ano anterior.

Outros nomes que viviam bom momento na época eram os atacantes Dagoberto, revelação do Athletico-PR, e Nilmar, então destaque do time do Internacional.

Diferentemente da geração de 2004, o atual grupo da seleção, comandado pelo técnico André Jardine (ex-São Paulo), já tem jogadores que atuam no futebol europeu.

Contando com o meia-atacante Reinier, revelado pelo Flamengo e que está próximo de assinar contrato com o Real Madrid (ESP), são 8 jogadores que pertencem a clubes do exterior entre os 23 convocados por Jardine -34% do elenco.

Poderiam ser ainda mais jogadores da Europa, mas alguns clubes vetaram a convocação de atletas para a disputa do Pré-Olímpico. São os casos de Emerson (Betis-ESP), Ayrton Lucas (Spartak Moscou-RUS), Gabriel (Lille-FRA), Ibañez (Atalanta-ITA), Douglas Luiz (Aston Villa-ING), Douglas Augusto (PAOK-GRE), Wendel (Sporting-POR) e Gabriel Martinelli (Arsenal-ING).

Entre os convocados, está, por exemplo, o atacante Matheus Cunha, formado nas categorias de base do Coritiba, mas que se profissionalizou no Sion (SUI). Atualmente ele defende o RB Leipzig (ALE).

O também atacante Paulinho, revelado pelo Vasco e provável titular no time de Jardine, transferiu-se ainda com 17 anos para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, onde joga desde 2018.

Além deles, o lateral-direito Dodô e o volante Maicon são companheiros no Shakhtar Donetsk (UCR). Iago, lateral esquerdo revelado pelo Internacional, atua no Augsburg (ALE). Seu colega de posição, Caio Henrique foi emprestado ao Fluminense em 2019, mas pertence ao Atlético de Madrid (ESP). Já no ataque, Bruno Tabata foi revelado nas categorias de base do Atlético-MG, mas que joga atualmente no Portimonense (POR).

O Brasil está no Grupo B do Pré-Olímpico, ao lado de Bolívia, Paraguai, Peru e Uruguai. Os dois melhores de cada grupo avançam para o quadrangular final, que definirá os dois classificados para os Jogos.

Estádio: Centenário, em Armênia (COL)

Horário: 22h30 (de Brasília) deste domingo (19)

Transmissão: SporTV e SporTV Play

Folhapress