Seleção brasileira feminina volta ao top 10 de ranking da Fifa

A seleção brasileira feminina está de volta ao top 10 do ranking da Fifa. Nesta sexta-feira (13), a entidade publicou a última atualização da temporada, na qual o Brasil aparece na nona colocação.

Na publicação anterior do ranking, de 27 de setembro deste ano, a equipe da técnica Pia Sundhage aparecia em 11º, a pior classificação da seleção na história. Mas as vitórias recentes sobre Inglaterra (2 a 1) e Canadá (4 a 0) em amistosos recolocaram a seleção no pelotão de elite do futebol feminino.

Os Estados Unidos, campeões mundiais na França, seguem na liderança do ranking, seguidos por Alemanha, Holanda, França, Suécia, Inglaterra, Austrália, Canadá, Brasil e o Japão, que fecha a lista dos dez primeiros.

O Brasil já chegou a ocupar a vice-liderança do ranking da Fifa, sua melhor colocação. Entre 2008 e 2010, conseguiu se manter por três anos consecutivos em terceiro lugar.

Contudo, já faz quatro anos que a seleção brasileira não figura entre as seis primeiras equipes do ranking. De 2017 para cá, experimentou uma queda na tabela: oitava colocação ao fim de 2017 e décima colocação em 2018.

Nesta quinta-feira (12), a seleção brasileira recebeu o México e goleou por 6 a 0, na Arena Corinthians. Os gols foram marcados por Bia Zaneratto (três), Duda, Debinha e Millene.

A equipe ainda fará um último amistoso no ano, domingo (15), em Araraquara, novamente contra a seleção mexicana, às 18h30.

Folhapress