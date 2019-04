Seleção Brasileira Feminina de Rugby vence todos seus jogos

A Seleção Brasileira Feminina de Rugby Sevens teve um excelente primeiro dia de disputas na etapa de Hong Kong doWorld Rugby Women’s Sevens Series, mais conhecido como Hong Kong Sevens, que equivale À segunda divisão mundial. Em busca de uma vaga na elite para a temporada 2019/20 da Série Mundial de Sevens Feminina, as Yaras venceram Polônia (14 a 12), Cazaquistão (14 a 12) e Argentina (26 a 24), e avançaram para as quartas de final.



As Yaras entram em campo novamente na madrugada de quinta-feira (4) para sexta-feira (5), quando enfrentam mais uma vez o Cazaquistão, às 23h22. Na sequência serão disputados os jogos semifinais e final, e, caso o Brasil vença, terá pela frente a vencedora entre Quênia e Argentina. Os jogos serão transmitidos no YouTube da World Rugby e também no Facebook, na página World Rugby Sevens.

Na disputa do Hong Kong Sevens, o Brasil conta com: Aline Furtado, Aline Bednarski, Bianca Silva, Isadora Cerullo, Isadora Lopes, Franciele Martins, Leila Silva, Haline Scatrut, Raquel Kochhann, Rafaela Zanellato, Thalia Costa e Luiza Campos.

Vale relembrar que o Hong Kong Sevens conta com a participação de 12 seleções, que estavam divididas em três grupos com quatro equipes cada. Avançaram para a fase de quartas de final as duas melhores de cada grupo, além das duas melhores terceiras colocadas. São elas: Japão e Escócia, no grupo A; Quênia, Papua Nova Guiné e Hong Kong, no B; Brasil, Cazaquistão e Argentina, no grupo C.

Quartas de final do Hong Kong Sevens:

- 23h: Quênia x Argentina

- 23h22: Brasil x Cazaquistão

- 23h44: Escócia x Papua Nova Guiné

- 00h06: Japão x Hong Kong

Semifinais:

- 02h49 / 03h11

Final:

- 05h54

Sobre a Brasil Rugby e a modalidade

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) tem o apoio do Comitê Olímpico do Brasil e do Ministério do Esporte, patrocínio máster do Bradesco e, como patrocinadores principais, AccorHotels, Heineken e Correios. Conta ainda com Total, Deloitte, Alupar, Robert Walters, Cultura Inglesa e Estácio como patrocinadores oficiais. Também são fornecedores e apoiadores do rugby brasileiro: Gilbert, Travel Ace, Fortify.

O rugby é o segundo esporte coletivo mais praticado no mundo, com quase 7 milhões de jogadores registrados e presente em mais de 170 países. No Brasil, são mais de 31,7 milhões de pessoas interessadas pelo esporte, dentre eles 13,7 milhões se consideram fãs, de acordo com pesquisa Ibope Repucom 2018. São mais de 300 agremiações esportivas e 60 mil atletas e praticantes no País, números que, somados à volta da modalidade ao programa olímpico nos Jogos do Rio 2016, fizeram a World Rugby (a federação internacional de rugby) eleger o Brasil como prioridade estratégica de investimento.

Foto: Mike Lee - World Rugby