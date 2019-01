Seleção Brasileira faz trabalho intenso e busca ouro

A Seleção Brasileira de Badminton está em Teresina desde o começo desse mês. O centro de excelência da modalidade na Ufpi virou o coração do badminton nacional, e sob o comando do técnico Marco Vasconcelos, os atletas se preparam para a temporada 2019, em específico para os Jogos Pan-Americanos que acontecem no mês de julho, em Lima, no Peru. A Seleção permanece na capital piauiense até dia 10 de fevereiro.

“Os treinos estão bem intensos e puxados, mas os garotos e garotas estão correspondendo. O Brasil vem conseguindo resultados expressivos nos últimos Pans, mas somente prata, e estamos perseguindo essa medalha de ouro. Além disso, o trabalho já passa por mudanças, inserção de novos atletas visando Olimpíadas 2020 e até mesmo as futuras”, disse Marco Vasconcelos, o técnico.

Foto: Jailson Soares/ODIA

Entre os nomes mais experientes estão as irmãs Lohanny Vicente (que representou o Brasil nas olímpiadas do Rio-16) e Luana Vicente, 24 anos. Esta última trabalha com Marco há cinco anos e conta que o estilo ‘carrasco’ sempre fez parte, mas segundo a atleta, a maior dificuldade é se adaptar ao clima.

“O clima realmente acabou sendo a maior dificuldade (risos), mas acho que isso pode nos ajudar a ganhar resistência, pois nenhum outro local que vamos jogar tem esse tipo de temperatura. O grupo em si é muito bom, somos unidos e essa mescla de experientes e inexperientes vem sendo algo positivo”, conta Luana Vicente.

A seleção brasileira tem 14 atletas, sendo cinco piauienses. Entre os piauienses estão os irmãos Fabricio Farias e Francielton Farias, que irão jogar nas duplas masculinas. Os dois nomes fazem parte da nova safra do badminton nacional. Francielton conta que o nível do trabalho só aumenta, mas que o esforço é necessário.

“Os treinos estão realmente muito puxados, mas é preciso. Chegamos a treinar sete horas por dia, mas para quem quer ter resultados cada detalhe faz diferença e é isso que Marco vem passando para a gente. Está treinando com atletas olímpicos também acrescenta e motiva muito”, conta Francielton.

Pâmella Maranhão