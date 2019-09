Seleção Brasileira de natação paralímpica chega a Londres

Vinte e quatro nadadores brasileiros já se encontram em Londres, no Reino Unido, para a disputa do Campeonato Mundial de Natação Paralímpia. A competição ocorrerá de 9 a 15 de setembro, com atletas de 12 estados e do Distrito Federal.



A Seleção saiu no domingo, 1º, diretamente de Lima, no Peru, onde ocorreram os Jogos Parapan-Americanos Lima 2019. O grupo já realiza os primeiros treinos na reta final para a competição. O evento será realizado na mesma piscina em que foram disputadas as provas da natação nos Jogos Paralímpicos Londres 2012.

Vinte e três atletas que competirão no Mundial participaram da competição continental, realizada de 23 de agosto a 1º setembro, na capital peruana. Quem completa a Seleção em Londres é o carioca Caio Amorim, da classe S8. No Parapan de Lima, a modalidade contou com 40 nadadores, que conquistaram 127 medalhas, sendo 53 ouros, 45 pratas e 29 bronzes. A natação foi o esporte que mais contribuiu para a performance histórica do Brasil.

“A expectativa para esse Mundial é grande. Será uma competição muito forte, talvez o Mundial mais forte que já aconteceu. Os atletas vieram de uma semana bem intensa em Lima. Eles nadaram muitas provas, tiveram um desgaste grande. Então o principal nesta semana pré-Mundial é recuperá-los, ajustar algo que falta, dar um último descanso, para quando o Mundial começar, eles consigam estar em sua melhor performance para brigar por finais e medalhas”, comentou Leonardo Tomasello, técnico-chefe da natação do Comitê Paralímpico Brasileiro.

Confira o perfil dos atletas da Seleção Brasileira que participará do Mundial de Londres 2019

Cerca de 600 nadadores de 60 países são esperados na competição, que dá aos países a alocação de vagas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no próximo ano. Os atletas que ficarem entre os dois primeiros em suas respectivas provas garantem um lugar à sua nação na Paralimpíada. Cada nadador poderá acumular apenas um posto para o seu país.



A última edição do Mundial aconteceu na Cidade do México, em 2017, e o Brasil terminou na quarta colocação no quadro-geral, com 36 medalhas: foram 18 de ouro, nove de prata e nove de bronze.

Com informações do Comitê Paralímpico Brasileiro - Fotos: Ale Cabral/CPB