Sei que posso melhorar, diz Willian antes de duelo com México

O atacante Willian vem sendo titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. E, apesar da confiança do técnico Tite, passou em branco na fase de grupos. Na vitória diante da Costa Rica por 2 a 0, pela segunda rodada, chegou a ser substituído no intervalo.

Por isso, em entrevista exibida nesta quinta-feira pelo canal de TV por assinatura FOX Sports Brasil, o atacante prometeu dar uma resposta dentro de campo às exigências a respeito de seu rendimento.

"Quando a gente se acomoda é perigoso. A gente tem que procurar sempre evoluir. Esse é meu pensamento. Sei que posso melhorar. As críticas sempre vão existir. Eu respeito a opinião de cada um. A resposta, a gente tem que dar dentro de campo", disse o atacante do Chelsea, que não vê o Brasil dando preferência aos ataques pelo lado esquerdo do campo -justamente o lado oposto ao qual ele mesmo atua.

Foto: Reprodução/Instagram

"Às vezes são circunstâncias do momento, do jogo. Às vezes o adversário é frágil daquele lado e a gente procura atacar por ali. Nosso trabalho é procurar girar a bola de um lado para o outro e procurar atacar. A gente tem a orientação do Tite. Às vezes o time joga mais de um lado por opção, por estar mais fácil por um lado", analisou.

Líder do Grupo E, o Brasil joga nas oitavas de final contra o México, vice-líder do Grupo F - a partida acontece na segunda-feira (2), em Samara. Para Willian, o Brasil mostrou evolução na vitória por 2 a 0 diante da Sérvia, em uma Copa do Mundo que tem oferecido dificuldades aos atacantes.

"Você vê, esta Copa está realmente diferente das outras. Os times bem fechados, não atacando muito. Acho que a seleção está em uma crescente muito boa desde o primeiro jogo para cá. Espero que o próximo jogo possa ser melhor ainda", disse o camisa 19, que espera "mais um jogo difícil" diante dos mexicanos do técnico Juan Carlos Osorio.

"O México tem muitos jogadores de qualidade, é uma seleção bem treinada. Temos que nos preparar bem para este jogo. Copa do Mundo não tem jogo fácil", acrescentou.

Folhapress