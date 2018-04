Segurança de Mayweather é baleado em possível ataque ao comboio do boxeador

Um segurança do boxeador americano Floyd Mayweather levou um tiro na madrugada da última segunda-feira (9) quando estava em um comboio que escoltava o esportista na volta de uma festa em Atlanta. Identificado como Gregory LaRosa, ele tratou o ferimento e já recebeu alta do Grady Hospital.

De acordo com a polícia local, três veículos que transportavam membros da equipe de Mayweather estavam voltando de uma festa para um hotel por volta das 3h da manhã (local), quando foram atingidos por tiros. Não há evidências que houve revide por parte da equipe do boxeador e a polícia trabalha com a hipótese de um ataque premeditado.

Mayweather, segundo avaliação inicial, não estava no veículo que foi atingido, mas estava no comboio. "Acreditamos que o Sr. Mayweather estava em um dos SUVs adicionais. Ele não estava no veículo que recebeu tiros", disse o porta-voz da polícia, D.T. Hannah II.

O boxeador ainda não se manifestou sobre o incidente.

Folhapress