Vasco treina no Lindolfo antes de jogo contra o Altos

O jogo entre Altos e Vasco da Gama acontece hoje, 12, às 21h30min, no estádio Albertão, em Teresina. A partida única define quem avança para segunda fase da Copa do Brasil, e aos piauienses apenas a vitória interessa. O empate dá a vaga ao time carioca. Na tarde de ontem, 11, o Vasco foi recepcionado primeiramente no Aeroporto Petrônio Portela, por centenas de torcedores em plena madrugada, e ao longo da tarde realizou atividade no estádio Lindolfo Monteiro, sempre seguido pela torcida.

Baseado na recepção, os jogadores falaram em cobrança e conseguir corresponder ao carinho do piauienses. ‘A gente espera conseguir corresponder a tanto carinho e atenção vencendo dentro de campo’, declarou o atacante Marrony.

A certeza que o torcedor vascaíno pode ter que é que o xodó, Talles Magno, está de volta a formação titular. O atleta também falou sobre o confronto nada comum entre um time de Série A e outro da Série D, do Campeonato Brasileiro. ‘É jogar com consciência, pé no chão e conseguir colocar nosso futebol em prática’, declarou o atacante.

Após o treino, boa parte dos atletas tiveram contato com os torcedores, tiraram fotos e deram autógrafos, o que não faltou foi empolgação pelo contato direto com os ídolos. ‘Para qualquer torcedor um momento como esse não tem preço, eu passei antes no hotel e eles atenderam todos nós com uma calma, minha camisa foi praticamente toda autografada, estou em êxtase’, disse o estudante Enzo Ribeiro.

O jogo entre Altos e Vasco envolve paixão de torcidas e também cifras milionárias, pois avançando o Gigante da Colina coloca R$ 1,2 milhões em conta. Caso o time piauiense passe ele garante R$ 650 mil no caixa.

Folhapress