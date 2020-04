Sede do Corinthians fica sem luz por falta de pagamento

O Parque São Jorge, sede social do Corinthians, teve a energia cortada na noite de sábado (25) pela Enel, distribuidora de energia elétrica que opera em São Paulo. Em nota, o clube explicou que um erro no rodízio de funcionários culminou na falta de pagamento.

Parque São Jorge (Foto: Ascom/Corinthians)

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que em virtude da mudança na rotina de trabalho em home office devido à pandemia do Covid-19 houve um erro em função do rodízio de funcionários e foi suspenso o fornecimento de energia da sua sede. As tratativas com a Enel distribuidora foram encaminhadas na última sexta-feira (24), e o serviço deverá ser restabelecido na próxima segunda-feira (27)", disse o clube em comunicado oficial.

A sede do Corinthians está fechada desde o dia 18 de março. O local está fechado por tempo indeterminado por causa do avanço do novo coronavírus no mundo. Cinco dias antes, o clube decidiu suspender todas as atividades no clube por causa da pandemia. Na ocasião, somente as competições oficiais foram mantidas, mas sem torcedores nas arquibancadas.

Folhapress