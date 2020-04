Scarpa tem trajetória marcada por lesões e problema extracampo no Palmeiras

Gustavo Scarpa deu início à sua terceira temporada no Palmeiras em janeiro, depois de uma negociação frustrada com o Almería, da Espanha. Com a permanência garantida, o meio-campista de 26 anos busca encontrar uma longa estabilidade ainda não registrada como jogador do clube alviverde.

Contratado no início de 2018 com um vínculo de cinco anos, Scarpa sofreu com três lesões e ainda enfrentou um problema judicial que o afastou dos gramados logo na sua temporada inicial no Palmeiras.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Depois dos oito primeiros jogos com a camisa palmeirense, Scarpa viu seu antigo clube, o Fluminense, derrubar uma liminar obtida por seu estafe semanas antes. Alegando atrasos de salários, o meia conseguiu a liberação na justiça e assinou com o Palmeiras. A batalha nos tribunais, que começou em março, durou até julho.

De volta ao clube e com boas atuações no time treinado por Luiz Felipe Scolari, Scarpa sofreu um trauma no calcanhar direito no começo de agosto e ficou quase dois meses afastado. No retorno, voltou a ser peça importante da equipe, que terminou o ano com o título do Campeonato Brasileiro.

(Foto: Reprodução/Instagram)



Na temporada seguinte, dois problemas físicos atrapalharam a busca por uma sequência de jogos. O primeiro foi logo no começo do ano, em fevereiro. Uma entorse no tornozelo esquerdo o deixou por três semanas fora do time.

O segundo aconteceu em maio, novamente quando ele vivia um bom momento. Minutos depois de fazer um gol contra o San Lorenzo em partida válida pela Libertadores, o meio-campista sofreu uma lesão na parte de trás do joelho, no início da panturrilha. O período sem partidas, na ocasião, foi de duas semanas.

No segundo semestre do ano passado, antes de despertar o interesse do Almería, Scarpa conseguiu emendar uma sequência de jogos. Foram 25 partidas, quase um terço do total pelo Palmeiras -são 72. Mas a fase do time não ajudou. Os palmeirenses foram eliminados da Libertadores pelo Grêmio e terminaram o Brasileirão atrás de Flamengo e Santos.

Na atual temporada, Scarpa entrou em campo apenas três vezes. Após a negociação frustrada, o meia voltou ao radar do técnico Vanderlei Luxemburgo, que o escalou como titular contra o Oeste e a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista.

Folhapress