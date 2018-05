Sávio e Marconi vencem segunda etapa do Circuito Piauiense de Tênis

A dupla formada pelos jogadores Sávio Amorim e Marconi Lacerda venceu mais uma etapa do Circuito Piauiense de Tênis de Duplas. Em uma partida emocionante na decisão, a dupla aproveitou as melhores chances e venceu a dupla adversária por 2 sets a 1, acumulando o segundo título na temporada.

A 2ª etapa do Circuito Piauiense de Tênis de Duplas contou com a participação de doze duplas. O evento foi realizado nas quadras de saibro da Academia Teresina Tênis e teve sua partida final na noite do sábado (19).

No confronto decisivo, entre as duplas, Sávio Amorim e Marconi Lacerda contra Ubaldo e Brito Junior, melhor para a dupla que também venceu a primeira etapa do ano. Com 2 sets a 1 e parciais de 6-4,4-6 e no super set, 10-7, Sávio e Marconi conquistaram mais um troféu de campeão. A dupla soma agora 2.000 pontos no ranking estadual.



Com a vitória, a dupla Sávio Amorim e Marconi Lacerda soma agora 2 mil pontos no ranking estadual (Foto: Divulgação)



Para o campeão Sávio Amorim, a partida foi a mais difícil do torneio. "Enfrentamos grandes adversários e ao nosso ver até favoritos. Mas tivemos paciência e inteligência para jogar da forma correta, sem forçar jogadas onde levaria ao nosso erro, e conseguimos sair com o título no set decisivo. Nossa dupla está bastante entrosada, já sabemos o ponto forte de cada um e exploramos o jogo com base nisso", comenta Sávio

Programação do Circuito de Tênis

O Circuito Piauiense de Tênis de Duplas é composto por quatro etapas, sendo duas em cada semestre. Paralelo ao torneio de duplas, a Federação de Tênis do Piauí (Fetepi), realiza também o torneio de simples, onde até o final do ano serão realizadas seis etapas. A próxima etapa do circuito será a terceira do torneio de simples. A etapa terá seu início no dia 4 de junho.

No mês de dezembro, a Fetepi premiará os melhores jogadores do ano com passaportes para assistirem ao Brasil Open 2019.

Nos dias 7,8 e 9, a Federação de Tênis do Piauí realizará mais um grandioso evento. Trata-se do Boa Vista Open de Tênis, que reunirá 32 tenistas de todo o Nordeste e terá uma das maiores premiações do Brasil, a quantia de R$15mil.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia