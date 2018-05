Satisfeito com 8º lugar, Alonso celebra 5ª corrida seguida pontuando

Correndo em casa, Fernando Alonso viu com bons olhos o oitavo lugar conquistado no Grande Prêmio da Espanha neste domingo. O piloto da McLaren teve uma largada difícil, mas conseguiu se recuperar e marcou mais dois pontos no campeonato. Após a corrida, o bicampeão da Fórmula 1 exaltou o resultado, sobretudo, a quinta corrida consecutiva pontuando.

"Eu tive uma largada muito ruim. Ficamos muito encurralados na curva 2 (quando quase se envolveu no acidente provocado por Grosjean) e perdemos algumas posições. De lá, foi uma corrida muito difícil. Tínhamos pneus supermacios e perdemos posições, quando nossa única opção era vencer no começo e depois parar em breve. Eu pensei que seria impossível marcar pontos, então a oitava posição é ótima. É a quinta corrida consecutiva que terminamos a prova na zona de pontuação", pontuou em entrevista à Movistar TV .

Foto: Reprodução/Instagram

Esta foi a primeira vez que Alonso conseguiu pontuar correndo na Espanha desde seu retorno à McLaren e destacou o "gostinho" positivo da vitória. "Não marcamos aqui há anos, com muitos problemas mecânicos e sem poder dar aos fãs a alegria de terminar a corrida lutando volta a volta. Conseguimos a melhor volta pessoal na penúltima volta, então acabamos com um gosto bom na boca", acrescentou.

O bicampeão da principal categoria do automobilismo exaltou ainda a atualização aerodinâmica trazida para Barcelona: "Estamos dando passos adiante. Nós estávamos a 0s8 da Renault na China e 0s850 em Baku. Aqui temos estado em um nível muito similar tanto na classificação quanto na corrida", completou.

A F1 desembarca em Mônaco daqui duas semanas, no dia 27 de maio. Lewis Hamilton lidera o campeonato com 95 pontos, 17 a mais que o segundo colocado Sebastian Vettel.

