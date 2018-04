Sarah vence israelense e é bronze na Turquia no 1º dia de competições

Campeã Olímpica de Londres em 2012, a judoca piauiense Sarah Menezes manteve a regularidade no tatame e conquistou nesta sexta-feira (06) o bronze no Grand Prix de Antalya, na Turquia, ao derrotar por ippon a israelense Tamar Malca.



Foto: Divulgação/Confederação Brasileira de Judô

Há uma semana Sarah teve o mesmo resultado no Grand Prix de Tbilisi, na Geórgia, e voltará para casa com mais 700 pontos no Ranking Mundial da FIJ.

"Estou muito feliz pela constância nos dois finais de semana seguidos no pódio. Continuarei trabalhando para que nas próximas competições venha o primeiro lugar. Só tenho a agradecer toda a torcida no Brasil, à Confederação Brasileira de Judô por estar aqui lutando e representando a seleção", comemorou a piauiense.

Confederação Brasileira de Judô