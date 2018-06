Sarah Menezes se une a atletas contra MP que retira recursos do esporte

Em treinamento em Tóquio, no Japão, sede dos próximos Jogos Olímpicos, a judoca piauiense Sarah Menezes e outros atletas e técnicos da Seleção Nacional de Judô saíram em defesa do esporte. Isso porque o Governo Federal publicou, na última segunda-feira (11), a Medida Provisória nº 841, que dispõe sobre Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).

A MP retira verba de investimento no esporte, na cultura e na educação, redirecionando esses recursos para a segurança pública. Nas redes sociais, Sarah e os colegas postaram vídeo e fotos contra a determinação do governo e lembrou o poder de transformação social e combate à violência do esporte.

"O esporte transformou a minha vida e eu sou contra a MP 841", afirmou Sarah Menezes, que conheceu o judô na escola, em Teresina, e venceu os Jogos Escolares da Juventude antes de se tornar a primeira mulher brasileira campeã olímpica de judô em Londres 2012.





Rafaela Silva, que é a primeira brasileira campeã mundial e olímpica de judô, aparece em uma foto ao lado de Sarah Menezes. Ela diz que começou a praticar judô aos 5 anos de idade na associação de moradores da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. “Aos 8 anos, fui para o projeto social do Flavio Canto, o Instituto Reação, onde comecei a competir e tive oportunidades que fora do esporte eu não teria. Minha família não tinha dinheiro, às vezes, nem para a compra do mês. O esporte é educação, é saúde, é cultura e eu sou contra a MP 841", defendeu Rafaela.

Rafaela e Sarah se colocaram contra a medida. (Foto: Reprodução/CBJ)

Segundo a Comissão Brasileira de Judô, o esporte é uma das ferramentas mais poderosas de combate à violência, inclusão social e cidadania, por isso a entidade também se coloca contra a medida.

A Medida Provisória nº 841 visa retirar mais de 500 milhões de reais do investimento do governo no esporte. O Senado Federal abriu consulta pública e é possível opinar a favor ou contra a MP.

Nayara FelizardoLucas Albano