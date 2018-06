Sarah Menezes passa por cirurgia e tranquiliza fãs: 'Tudo ocorreu bem!'

A judoca piauiense Sarah Menezes, campeã olímpica de 2012, passou por uma cirurgia no cotovelo direito nesta terça-feira (26) e permanece internada no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, que está entre os maiores e mais avançados complexos hospitalares da América Latina.

A cirurgia já era prevista, e a atleta postou uma foto em que aparece deitada numa maca, sorrindo, com o antebraço engessado e com uma legenda para tranquilizar os fãs: "Tudo ocorreu bem!!".

A imagem foi postada em seu perfil no Instagram, e em poucos minutos já acumulava centenas de curtidas e mensagens de apoio. Cerca de uma hora depois, a atleta apagou a foto.

No início de maio, o blog 'Da Arquibancada', do portal O DIA, já havia informado que Sarah estava com uma lesão e poderia passar por uma cirurgia.

A judoca Sarah Menezes, após a cirurgia (Foto: Arquivo pessoal)

Por meio de nota, feita antes da cirurgia, o Clube de Regatas do Flamengo deu detalhes do procedimento, informando que a atleta havia feito exames de imagem que indicaram lesões parciais na cápsula articular, que é um invólucro membranoso que encerra as superfícies articulares, e no ligamento colateral ulnar, estrutura articular do cotovelo.



Além disso, também foi identificada uma fratura cominutiva do processo coronóide, também no cotovelo.

De acordo com a nota do Flamengo, a estimativa é que o tempo de recuperação de Sarah seja de aproximadamente um mês.

Sarah vinha apresentando quadro clínico de dor e derrame articular, depois de ter sofrido duas entorses seguidas em março, durante treinamento no clube carioca e em competição com a Seleção Brasileira de Judô, em Tbilisi, capital da Geórgia.

A piauiense já havia apresentado entorse na mesma articulação há cerca de dois anos, durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto de 2016.

Leia a nota produzida pelo Flamengo antes da cirurgia:

A atleta Sarah Menezes se submeterá a uma cirurgia no cotovelo direito nesta terça-feira, 26 de junho, após exames de imagem apontarem lesão parcial da cápsula articular e do ligamento colateral ulnar, além de fratura cominutiva do processo coronóide no local. Será feita uma artroscopia para retirada de fragmentos ósseos livres intra-articulares. O procedimento será realizado pelo Dr. Breno Schor, cirurgião do Comitê Olímpico Brasileiro e da Confederação Brasileira de Judô, no Instituto Vita, em São Paulo. Examinada em abril pelo Dr. Claudio Cardone, médico do CUIDAR, a judoca rubro-negra apresentou quadro clínico de dor e derrame articular após duas entorses consecutivas, ocorridas em março, durante treinamento no clube e em competição com a Seleção Brasileira de Judô, em Tbilisi, na Geórgia. A atleta apresentava história clínica passada de entorse ocorrida na mesma articulação, durante a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto de 2016, tratada conservadoramente.

Após o procedimento, Sarah Menezes fará o trabalho de recuperação física e fisioterápica no Centro de Identificação e Desenvolvimento de Atleta de Rendimento do Clube de Regatas do Flamengo. Estima-se que o tempo de recuperação seja de um mês. O médico responsável pela cirurgia ainda será definido em comum acordo entre o clube e a Confederação Brasileira de Judô.

