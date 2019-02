Sarah fala sobre mudança de categoria na seleção

A judoca Sarah Menezes confirmou junto Confederação Brasileira de Judô (CBJ) a mudança para categoria leve (-52kg). Essa será a terceira mudança em dois anos. De inicio, o fato da piauiense subir de categoria foi atribuído ao doping da atleta Jessica Pereira, atual titular, mas Sarah explicou que a mudança iria acontecer devido aos exames recentes realizados junto ao COB.



“No inicio do ano passei por mudança de categoria porque fiz alguns testes com o Comitê Olímpico e o teste não me aprovou a permanecer na ligeiro (48kg), pois eu iria ficar muito debilitada. Poderia até bater o peso nas competições, mas minha performance não seria das melhores”, explicou Sarah Menezes.

De acordo com Sarah, a desidratação e o processo de perca de peso chegou a ser prejudicial a saúde da atleta. “Minha massa magra deu 48kg, que é o peso da categoria ligeiro. Por isso, eu e com toda comissão e eles me explicarem isso, como meu corpo estava agindo quando baixava para 48kg e depois hidratava meu corpo inchava muito. Para que eu não tenha problemas futuros eles acharam melhor eu competir nos 52kg e eu aceitei a proposta”, disse Sarah.

Esse começo de temporada Sarah estava em treinamentos junto com a seleção Brasileira em Pindamonhangaba, em São Paulo. Por enquanto a judoca não tem competições em vista, mas às vésperas do ano olímpico a piauiense corre contra o tempo para poder somar pontos no ranking internacional da FIJ (Federação Internacional de Judô), pois com a mudança de categoria Sarah perde os pontos que tem.

Biá BoakariPâmella Maranhão