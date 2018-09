São Paulo vence Rei dos Reis em jogo com muitos gols

A equipe do São Paulo venceu sua partida pelo Campeonato Piauiense Sub17. Na tarde de ontem (12), o time venceu o Rei dos Reis por 3 a 2, com direito a dois gols de Pelézinho. Com o resultado, o time soma os primeiros três pontos na tabela e agora se prepara para o confronto diante o Fluminense, que acontece no domingo (16), às 16h, no Albertão.

O Fluminense também estrou com vitória. No domingo (9) venceu o River de virada por 2 a 1 e agora tenta a segunda vitória seguida para se aproximar de uma classificação antecipada. O Piauiense sub17 tem 16 equipes brigando pelo título e todos os jogos seguem acontecendo no estádio Albertão.



Ao vencer Rei dos Reis por 3 a 2, São Paulo soma os primeiros três pontos na tabela. Foto: Elias Fontinele/ODIA



A Federação de Futebol do Piauí divulgou nesta quarta-feira (12) o complemento de tabela do Campeonato Piauiense Sub-17. Com a indefinição do prazo de reabertura do Estádio Lindolfo Monteiro, todos os demais jogos da primeira fase da competição serão realizados no Albertão. a programação será semelhante à primeira rodada, com rodada dupla e jogos realizados às 16h e 17h45.

A segunda rodada do Sub-17 começa a ser disputada no próximo sábado (15) e segue até o dia 19 de setembro. A terceira e última rodada terá jogos realizados nos dias 22, 23, 25 e 26 de setembro.

De acordo com o Departamento de Competições, as datas dos jogos do mata-mata do Sub-17 serão divulgadas logo após o término dos jogos da primeira fase.

Pâmella Maranhão