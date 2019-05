São Paulo vence o Fortaleza de Ceni e segue invicto no Brasileiro

O São Paulo venceu o Fortaleza por 1 a 0 na noite deste domingo (12), com gol de Hernanes. Com o resultado, a equipe, que segue invicta no Brasileiro se mantém na terceira posição do torneio -tem os mesmos 10 pontos de Palmeiras e Santos, líder e vice-líder, respectivamente, mas perde dos dois no saldo de gols (7 x 5 x 4).

O jogo em Fortaleza não foi bom e teve poucas chances de gol. No primeiro tempo, aliás, quem chegou mais perto de abrir o placar foi a equipe da casa, com Marcinho, que finalizou para fora após bom contra-ataque, e com Gabriel Dias, que finalizou da entrada da área por cima do gol de Tiago Volpi.



Foto: SPFC.Net

No segundo tempo o jogo era morno até que, aos 31 minutos, Antony puxou contra-ataque e tocou para Hudson que, num belo passe, encontrou Hernanes na direita. Ele invadiu a área e tocou na saída do goleiro Felipe Alves para fazer o único gol da partida.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo (19), quando recebe o Bahia, às 11h, no Morumbi. O jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza, 16º no torneio, a primeira posição fora da zona de rebaixamento, tem jogo contra o Athlético pela Copa do Brasil na quinta-feira (15), às 21h30, no Castelão.

Folhapress