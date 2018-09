São Paulo vence Bahia e retoma liderança do Campeonato Brasileiro

O São Paulo voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro e reassumiu a liderança da competição. Ontem (8), bateu o Bahia, no Morumbi, por 1 a 0, gol de Diego Souza.

Agora com 49 pontos, a equipe tricolor torce por um tropeço do Internacional no clássico gaúcho neste domingo (9), no Beira-Rio. Um empate entre Grêmio e o vice-líder Inter, que soma 46, mantém o São Paulo na liderança do Brasileiro.

Diego Souza, com a cabeça enfaixada depois de um choque com o adversário, fez o gol da vitória são-paulina. Para encerrar a sequência de duas partidas sem vitória na competição, o técnico Diego Aguirre enfim pôde contar com a dupla Nenê e Diego Souza. No empate em 1 a 1 com o Fluminense, no Morumbi, o camisa 10 foi desfalque e Diego Souza ainda recebeu cartão vermelho contra os cariocas.

No jogo seguinte, a derrota para o Atlético-MG por 1 a 0, em Belo Horizonte, Nenê retornou aos titulares, mas o atacante são-paulino cumpriu suspensão pela expulsão na rodada anterior.

A vitória deste sábado sobre o Bahia, porém, não veio sem dificuldades.

No primeiro tempo, o time de Diego Aguirre não conseguiu superar a marcação dos baianos e construir o jogo. Com isso, abusou das bolas alçadas na área, de longe, na tentativa de encontrar Diego Souza entre os zagueiros Lucas Fonseca e Everson.

Sem poder contar com Everton, lesionado, e Reinaldo, suspenso, Aguirre procurou surpreender Enderson Moreira com o atacante Rojas caindo pela esquerda. Do outro lado, Everton Felipe tentou fazer o trabalho do equatoriano.

Mas Rojas claramente não se sentiu à vontade mudando de lado. Seu forte, as jogadas individuais que terminam geralmente no fundo, deram lugar a tentativas pelo meio, buscando criar algo com o pé bom, o direito. Nem a troca de lado entre ele e Everton Felipe, porém, surtiu efeito.

Diego Souza teve boa oportunidade de marcar aos 36 minutos da etapa inicial, depois de dominar um cruzamento com o peito e chutar forte por cima do gol de Douglas Friedrich

O São Paulo ainda não havia ameaçado o goleiro do Bahia até que, aos 14 min do segundo tempo, fez sua primeira boa jogada de linha de fundo.

Edimar passou para Nenê, que correu por trás do marcador e cruzou rápido para o meio da área. O colombiano Tréllez não conseguiu alcançar, mas a bola sobrou para Diego Souza, que pegou de primeira e marcou o gol da vitória são-paulina, para o alívio dos 43.550 torcedores presentes no Morumbi.

Na próxima rodada o São Paulo enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, domingo (16), às 16h. Já o Bahia recebe o Palmeiras, também no domingo, na Fonte Nova.

