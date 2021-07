São Paulo vence 4 de Julho por 9 a 1 e avança às oitavas da Copa do Brasil

O São Paulo venceu o 4 de Julho por 9 a 1, no Morumbi, nessa terça-feira, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Após ser derrotado no jogo de ida, por 3 a 2, a equipe paulista venceu com felicidade dentro de casa – e viu o time colorado fazer o primeiro da partida aos 30 segundos do primeiro tempo.



Com os titulares em campo, o time de Hernán Crespo construiu o placar com naturalidade, sendo muito superior ao rival de Série D, mas viu um 4 de Julho valente – além do gol logo cedo, o time de Piripiri tentou atacar, acertou o travessão uma vez e exigiu boas defesas de Tiago Volpi.

Agora, o São Paulo aguarda o rival das oitavas, que sairá após novo sorteio da CBF.

Sacode a poeira que tem Série D

O 4 de Julho volta ao Piauí com compromisso marcado. O time de Piripiri e concentra na Série D e recebe o Imperatriz no próximo sábado, às 19h, na Arena Colorada. Já o São Paulo volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

