São Paulo trabalha finalizações para clássico com o Corinthians

De olho no clássico com o Corinthians, o São Paulo voltou a treinar nesta quinta-feira (13), no CT da Barra Funda. Na atividade, o time tricolor trabalhou as finalizações. Neste início de ano, a equipe tem sido cobrada pelo baixo índice de aproveitamento -6 gols em 100 arremates.

Para o confronto de sábado (15), o técnico Fernando Diniz vai contar com os retornos de Antony Igor Gomes, que defenderam a seleção olímpica no início desta temporada. Desta maneira, Pablo ou Alexandre Pato podem perder um lugar no sistema ofensivo e o meio campo pode ter alteração para a entrada de Igor.

A partida deste fim de semana será a primeira de Daniel Alves com a camisa do São Paulo contra o Corinthians. O astro, que teve o seu carro roubado no início desta semana, está à disposição do treinador para o duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

O São Paulo tenta se recuperar da derrota para o Santo André do último domingo (9), por 2 a 1. A equipe ocupa a terceira colocação do grupo C, com oito pontos.

Folhapress