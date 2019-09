São Paulo recebe de volta Antony e Walce, enquanto aguarda Dani Alves

O São Paulo se reforça para a partida deste domingo (15) contra o CSA, pelo Campeonato Brasileiro. Neste terça-feira (10), no CT da Barra Funda, o técnico Cuca pôde contar com a presença de Antony e Walce.

A dupla estava com a seleção brasileira olímpica e se reapresentou ao time paulista. Como disputou o amistoso com o Chile, na segunda (9), no Pacaembu, o atacante fez o trabalho regenerativo no Reffis e passou pelo campo para rever os colegas.

Já o zagueiro Walce entrou no decorrer do segundo tempo do jogo da seleção e, por isso, participou normalmente da atividade no campo do São Paulo. O defensor deve ficar à disposição do treinador para o confronto deste fim de semana.





A dupla estava com a seleção brasileira olímpica - Foto: Reprodução



Liberados pelo departamento médico, Hernanes, Pablo e Pato treinaram no gramado. A comissão técnica não confirma o retorno do trio no jogo contra os alagoanos, mas existe a possibilidade de eles reforçarem o time.

Já Toró, que se recupera de estiramento na coxa esquerda, participou da primeira parte da atividade no campo e, como já estava programado, terminou o trabalho na academia.

Daniel Alves e Igor Gomes, que estão com a seleção brasileira principal, nos Estados Unidos, devem retornar ao São Paulo na quinta-feira (12). A dupla deve ter condições de atuar no fim de semana.

José Eduardo Martins, da Folhapress