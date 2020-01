São Paulo pode ter patrocínio estendido a outras modalidades

O São Paulo está em negociações com o Banco Inter, seu atual patrocinador master, para que o contrato seja ampliado e abrigue mais modalidades do que o futebol masculino. A tendência é que a parceria passe a gerar investimento também no time feminino de futebol e no basquete masculino.

De todas as modalidades profissionais do São Paulo, apenas o vôlei feminino não seria incluído no pacote, pois é mantido em parceria com o time de Barueri, que já tem acordos próprios.

(Foto: Reprodução)

O atual vínculo com o Banco Inter vai até abril, mas já está em negociações avançadas para a renovação. E com destaque para esses novos aditivos que podem ajudar o futebol feminino e o basquete masculino a serem mais sustentáveis - o basquete, inclusive, já está muito perto de se manter sozinho. O novo contrato com a Urbano Alimentos, já renovado como mostrou o Blog do Menon, já vai beneficiar as duas modalidades.

(Foto: Reprodução)

Ao longo de 2019, o patrocinador chegou a estampar sua marca nos uniformes dessas equipes. No basquete, de forma mais frequente, mas em uma tentativa do São Paulo de atrair os olhares da empresa para o time que cresceu rapidamente e já faz boa campanha no NBB. No feminino, o banco fez ações em jogos mais importantes, como nas três finais disputadas pelo Tricolor Paulista na temporada.

O basquete já conta com um acordo com o site de apostas Betsul, enquanto o futebol feminino fechou com a Giuliana Flores. Agora a expectativa é ver se os outros parceiros do futebol masculino, como AOC e MRV - esta é ligada ao Banco Inter -, também vão renovar com o clube e atacar os demais projetos.

Folhapress