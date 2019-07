São Paulo oficializa renovação de Antony até junho de 2024

O São Paulo anunciou a renovação contratual de Antony no fim da tarde desta quinta (18). O garoto revelado em Cotia possuía vínculo com o São Paulo até setembro de 2023, mas aceitou a extensão até junho de 2024. O time tricolor aumentou o salário da promessa de 19 anos para valorizá-lo no elenco e no mercado.



"É um momento muito importante na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. O São Paulo é a minha casa e sou muito feliz aqui. Sabíamos de algumas propostas e projetos, mas sempre deixei claro minha vontade de permanecer no São Paulo, construir minha história aqui e ajudar meus companheiros", ressaltou o atacante.

A proposta citada por Antony poderia chegar a 25 milhões de euros e era parte de um negócio que envolvia o Sporting, de Portugal, e o Manchester City, da Inglaterra. O São Paulo recusou a oferta e avisou outros clubes interessados - como o Ajax, da Holanda - que não abrirá conversas nesta temporada.

"Apresentamos uma proposta econômica muito interessante de um grande clube europeu para o São Paulo, e a proposta econômica com uma projeção de carreira para o Antony. Mesmo com todo o cenário favorável para sua transferência, o Antony optou na permanência no São Paulo, acreditando que pode contribuir para reforçar o time em busca do tão esperado título", explicou o empresário do atleta, Júnior Pedroso.

Com a renovação, Antony passa a ter um salário mais compatível com seu atual status no elenco e também aumenta a multa rescisória para o mercado nacional, calculada a partir dos vencimentos dos jogadores. A multa para o mercado externo segue em 50 milhões de euros. Antony é titular do time de Cuca e hoje, mais cedo, brilhou no treino contra o sub-19 ao marcar um gol e dar duas assistências.

UOL / Folhapress