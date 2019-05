São Paulo mostra queda ofensiva e chega a 11 clássicos sem vencer

A atuação do São Paulo na derrota por 1 a 0 para o Corinthians neste domingo (26), em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, foi mais uma mostra da queda recente do desempenho ofensivo do time e aumentou o jejum do Tricolor em clássicos. O time chegou a 11 jogos seguidos sem vitórias contra os três principais rivais do estado (Corinthians, Palmeiras e Santos) e, pela terceira partida consecutiva na temporada, não conseguiu fazer gols.



O último clássico vencido pelo São Paulo foi em 21 de julho do ano passado, quando bateu o Corinthians por 3 a 1 no Morumbi, pelo Brasileiro. De lá para cá, foram seis derrotas e cinco empates em jogos desse quilate. Nem mesmo quando eliminou o Palmeiras na semifinal do Paulistão deste ano o Tricolor venceu com a bola rolando: foram dois empates por 0 a 0 e o triunfo apenas na disputa de pênaltis.

"Óbvio que clássico tem um algo a mais, tem que trabalhar mais, fazer nosso melhor", avaliou o atacante Alexandre Pato, que admitiu que não jogou bem contra o Corinthians e disse que está longe de sua melhor forma física. "Infelizmente, perder mais um jogo na casa do Corinthians é ruim, mas vamos trabalhar. Faltam muitos jogos ainda, vamos trabalhar para tentar reverter".

Para tentar virar esse cenário, o São Paulo precisará reencontrar o gol. Nos últimos três jogos do ano, o time de Cuca passou em branco no ataque. Diante do Corinthians, levou um gol de Pedrinho logo aos seis minutos e foi incapaz de superar o ferrolho adversário na frente da área, centralizando a maioria dos lances e batendo no muro alvinegro repetidamente, com pouca variação de jogadas. Só no final passou a apelar para alguns cruzamentos, mas também sem sucesso.

O próximo compromisso da equipe acontece nesta quarta-feira (29), contra o Bahia, em Salvador. A missão é árdua: tentar reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida, no Morumbi, para não ser eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de final. Já o próximo clássico previsto na tabela é em 13 de julho, na volta do Brasileirão após a pausa para a Copa América, quando o São Paulo pega o Palmeiras no Morumbi. Até lá, Cuca terá bastante tempo para tentar mudar a sina tricolor.





Os 12 últimos clássicos do São Paulo

26/05/19 - Corinthians 1 x 0 São Paulo (Brasileiro)

21/04/19 - Corinthians 2 x 1 São Paulo (Paulista)

14/04/19 - São Paulo 0 x 0 Corinthians (Paulista)

07/04/19 - Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Paulista)

30/03/19 - São Paulo 0 x 0 Palmeiras (Paulista)

16/03/19 - São Paulo 0 x 1 Palmeiras (Paulista)

17/02/19 - Corinthians 2 x 1 São Paulo (Paulista)

27/01/19 - Santos 2 x 0 São Paulo (Paulista)

10/11/18 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Brasileiro)

06/10/18 - São Paulo 0 x 2 Palmeiras (Brasileiro)

16/09/18 - Santos 0 x 0 São Paulo (Brasileiro)

21/07/18 - São Paulo 3 x 1 Corinthians (Brasileiro)

Folhapress