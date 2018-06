São Paulo goleia Corinthians e conquista tri na Copa do Brasil Sub-20

O São Paulo goleou o Corinthians no Morumbi para conquistar o tricampeonato da Copa do Brasil Sub-20. Com as catracas do estádio liberadas, 24.530 torcedores viram o time tricolor vencer por 4 a 0, contando com dois belos gols e duas falhas graves da zaga corintiana.

Os gols foram marcados por Gabriel Novaes (duas vezes), Carlos Augusto (contra) e Walce (de falta).

O jogo de ida, em Itaquera, havia terminado em 2 a 1 para o Corinthians. O São Paulo precisava de uma vitória por dois gols para vencer e começou o jogo fazendo pressão, que logo deu resultado. O primeiro nasceu de uma bela jogada de um dos destaques do time, Toró, que invadiu a área e tocou para Gabriel Novaes abrir o placar.

Depois de duas bolas na trave, a equipe tricolor chegou ao segundo após Carlos Augusto, um dos destaques do Corinthians, cometer uma falha grave sozinho na entrada da área. Pressionado por Toró, ele acabou chutando contra as próprias redes.

O 2 a 0 fez a torcida se inflamar. Em uma falta perfeitamente cobrada, Walce fez o terceiro ao colocar a bola no ângulo do goleiro corintiano. Dominado em campo, o Corinthians viu sua situação se complicar ainda mais quando Ronald fez uma falta dura e acabou expulso.

A torcida são-paulina começou a gritar olé, mas ainda tinha espaço para mais. Depois de um chutão da defesa, o goleiro corintiano Diego se precipitou, saiu da área e tentou rebater a bola de cabeça, mas acabou entregando-a nos pés de Gabriel Novaes. O atacante não hesitou e tocou com classe por cobertura.

Mesmo goleando por 4 a 0, o São Paulo ainda teve chances de fazer o quinto. Nas arquibancadas as câmeras mostraram o meia-atacante Lucas Moura, do Tottenham, que de férias torceu para sua antiga equipe.

Com o título, o São Paulo se consolidou como o maior campeão da Copa do Brasil Sub-20, torneio que existe desde 2012.

Do lado do Corinthians, a partida marcou a despedida do técnico Dyego Coelho que foi promovido e será auxiliar técnico de Osmar Loss na equipe profissional.

