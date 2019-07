São Paulo goleia a Chapecoense e encerra jejum no Brasileirão

O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Depois de jejum de oito partidas sem saber o que é ganhar, contando duas pela Copa do Brasil, o time tricolor derrotou a Chapecoense por 4 a 0, nesta segunda-feira (22), no Morumbi. Nos dez minutos iniciais do segundo tempo, Antony, Toró -que havia entrado na vaga de Alexandre Pato- e Raniel abriram a contagem. Depois, nos acréscimos, Vitor Bueno fechou a conta.

Com o resultado, a equipe deu um salto na tabela. Agora, o time, que não superava um adversário desde o dia 12 de maio, no 1 a 0 sobre o Fortaleza, passou a somar 18 pontos na tabela de classificação, na quinta posição. Até o início desta rodada, o Tricolor paulista era o 12º colocado.



Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Já a Chapecoense permanece com oito pontos, no 18º lugar.

Após um primeiro tempo morno, Cuca mexeu bem na equipe, com as entradas de Everton e Toró nas vagas de Luan e Pato, respectivamente. Mais objetivo, o São Paulo não teve dificuldade para construir o placar.

Na próxima jornada, no sábado (27), o time encara o Fluminense fora de casa. Já a Chapecoense jogará com o Bahia, no domingo.

Folhapress