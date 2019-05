São Paulo encaminha contratação do atacante Calazans

O São Paulo está perto de acertar a contratação de mais um reforço. O Tricolor paulista define apenas detalhes burocráticos para fechar o acordo de três anos com o atacante Marquinhos Calazans, do Fluminense. Em paralelo à negociação, o clube do Morumbi acertou o empréstimo de Brenner para a equipe de Laranjeiras até o fim deste ano.



A ideia da diretoria paulista é dar rodagem para o jovem jogador, de 19 anos, que não tinha oportunidades com o técnico Cuca, mas é visto como uma das principais promessas do CT de Cotia. No acordo, ficou acertado que Brenner não vai poder enfrentar o São Paulo durante o período de contrato.

Cuca já havia solicitado a contratação de Calazans, e o São Paulo chegou a cogitar uma troca por Nenê, que não se encaixa tanto no perfil desejado por Cuca para a equipe. Porém, a negociação não andou.

O São Paulo continua no mercado para a contratação de um centroavante de referência, um outro pedido de Cuca, e procura um lateral direito. Por outro lado, alguns jogadores devem ser negociados para que se tenha uma redução na folha salarial. Bruno Peres, Jucilei e Nenê estão entre os cotados para sair.

Já no caso de Brenner, o São Paulo acredita que o jogador tenha pulado etapas ao ser profissionalizado logo aos 17 anos, quando Rogério Ceni era técnico. Por isso, o departamento de futebol enxerga a necessidade de se dar rodagem para o garoto.

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, conhece bem o jovem, pois o acompanhou de perto quando Dorival Júnior era o treinador do Tricolor paulista, em 2017. Na época, Diniz, que é amigo de Dorival, trocava muitas informações com Dorival e ia aos treinamentos do São Paulo.

UOL / Folhapress