São Paulo empata com Grêmio e perde a chance de colar nos líderes

Quente mesmo só a temperatura ambiente no jogo desta ensolarada manhã de sábado (31) entre São Paulo e Grêmio , que empataram em 0 a 0 em disputa bastante truncada no estádio do Morumbi, pela abertura da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na luta pelo título, a equipe paulista perdeu a chance de fazer três pontos diante de um adversário com escalação alternativa, opção do Grêmio por priorizar a disputa da Copa do Brasil, pela qual terá duelo da semifinal na quarta (4), contra o Athletico-PR.

Com o empate em casa, o São Paulo subiu para terceiro e chegou a 31 pontos, dois a menos que os líderes Flamengo e Santos, que ainda jogam na rodada. O Grêmio, agora em 11º colocado, soma 22 pontos.

A partida viveu momentos de domínio são-paulino e gremista. No entanto, ninguém soube aproveitá-los. O primeiro tempo, por exemplo, foi quase todo de imposição do São Paulo. E com exceção de um chute de dentro da área de Antony, o restante das ordinárias chances foram de longe.

Na etapa final, a partida mostrou-se mais agitada na medida em que o Grêmio tentou se fazer mais presente no ataque -sendo freado por Tiago Volpi. Diante do forte calor, combinado ao maior empenho do primeiro tempo, o São Paulo parecia sentir mais o desgaste.



Não demorou, no entanto, para os gaúchos também sentirem o cansaço. Os técnicos então lançaram mão de suas alterações. Ao realizar a terceira alteração sacando Liziero para a entrada de Igor Gomes, Cuca, que já havia colocado Igor Vinícius, deu sinais de ao menos tentar uma reviravolta na partida.

O São Paulo, porém, seguiu incomodando pouco o Grêmio, mesmo que aumentando sua posse de bola. Júlio César fez boas defesas em umas das poucas chegadas do time paulista, já nos minutos finais.

Ainda houve tempo para Antony receber seu segundo cartão amarelo e, aos 41 minutos, acabar expulso.

A partida ainda foi marcada pela queda de um torcedor do anel superior do Morumbi. Após despencar, Iago de Melo Rios, 23, atingiu outra torcedora, de 13 anos. Eles foram atendidos no estádio, conscientes, e encaminhados para hospitais da região.

O São Paulo volta a campo sábado que vem (7), contra o Internacional, no Beira-Rio. No dia seguinte, o Grêmio irá visitar o Cruzeiro, no Independência.

