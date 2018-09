São Paulo empata com Fluminense, mas mantém vantagem na ponta

O São Paulo empatou com o Fluminense por 1 a 1 na tarde deste domingo (2), no Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tropeço, porém, não tirou a vantagem do time tricolor na liderança.

Os gols da partida foram marcados por Anderson Martins (contra) e Santiago Trellez.

O time paulista chegou aos 46 pontos e tem três de vantagem para o Inter, que é o segundo colocado. A diferença foi sustentada graças ao empate dos colorados com o Cruzeiro, no Mineirão.

O São Paulo perdeu um de seus destaques na temporada, Diego Souza, expulso ainda no primeiro tempo. O juiz entendeu que ele acertou uma cotovelada em Léo, do Fluminense. O lance é duvidoso.



Foto: Divulgação/São Paulo FC

O jogo foi bem disputado, e a melhor chance do primeiro tempo foi dos cariocas. Aos 11, Ayrton Lucas puxou contra-ataque pela esquerda e cruzou para Jadson, que acertou o travessão de Sidão.

A melhor chegada do São Paulo foi aos 17, com cabeçada de Bruno Alves, defendida por Júlio César. O primeiro tempo acabou sem gols.

O Fluminense abriu o placar na segunda etapa após lambança de Anderson Martins e Sidão.

Sornoza lançou do meio-campo e o zagueiro cabeceou para trás. No entanto, o goleiro saíra do gol e a bola foi no seu contrapé, morrendo no fundo das redes do São Paulo.

Depois de sofrer o gol, o time paulista, mesmo com um a menos, foi para cima.



Foto: Divulgação/São Paulo FC



Conseguiu o empate aos 26, quando Régis fez boa jogada pela direita e cruzou para Trellez, de cabeça, empatar.

Ainda deu tempo de o São Paulo tomar mais um susto. Em novo vacilo da zaga, Matheus Alessandro acertou a trave aos 41. No rebote, Anderson Martins, que fizera o gol contra, se redimiu e bloqueou o chute de Dodi, com Sidão caído.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (5), às 21h45, quando enfrenta o Atlético-MG em Belo Horizonte. Já o Fluminense joga no dia seguinte, às 19h, contra o Vitória, no Rio.

Folhapress