São Paulo deve iniciar treinos sem Gómez e Tréllez no elenco

O São Paulo vai iniciar suas atividades em 2020 nesta quarta-feira (8) pela manhã. E os estrangeiros Jonatan Gómez e Santiago Tréllez não devem estar entre os atletas que são esperados por Fernando Diniz para o treino das 10h no CT da Barra Funda. A diretoria ainda busca novos clubes para a dupla no mercado da bola.

Curiosamente, os dois têm os mesmos representantes e aguardam propostas para deixar o time. Gómez tem contrato somente até o meio do ano, mas pode renovar para ser emprestado novamente ou até ser vendido. Tréllez tem vínculo até o fim de 2021 e vencimentos mais altos, então um novo empréstimo é mais provável -ele pouco jogou no Internacional no ano passado.

Por enquanto há mais interessados em Gómez, que conseguiu se destacar no último Campeonato Brasileiro mesmo no rebaixado CSA. O argentino recebeu sondagens de clubes do Nordeste, mas prioriza encontrar um time que vá disputar a Copa Libertadores da América. Por isso, o Guarani, do Paraguai, sai na frente nessa disputa.

O departamento de futebol chegou a cogitar reintegrar a dupla para 2020, mas a saída parece mesmo o caminho mais certo, até para seguir a meta de enxugar a folha salarial do elenco. O estafe da dupla já foi comunicado de eles terão um prazo maior para voltar aos treinos, caso não viabilizem nenhuma transferência.

Além de Tréllez e Gómez, os casos de Araruna, que estava emprestado ao Fortaleza, e de jogadores que estouraram a idade limite para a base estão sendo discutidos. O São Paulo também quer resolver logo a situação do goleiro Jean, que deve rescindir com o clube após ser preso por agredir a esposa.

