São Paulo demite quatro funcionários do departamento de futebol

O São Paulo confirmou a saída de quatro funcionários do departamento de futebol nesta segunda-feira (16). Em processo de reformulação, o clube tricolor ainda contratou o fisiologista Luís Fernando de Barros, que conta com a experiência de ter trabalhado no Santos.

Os funcionários demitidos foram o então coordenador científico Altamiro Bottino, o fisiologista Marco Aurélio Melo, e os preparadores físicos Henrique Martins e Wellington Valquer.

As demissões estavam previstas mesmo com a permanência de Raí como executivo de futebol. Diversas reclamações sobre o trabalho do setor foram feitas por conselheiros e torcedores ao longo desta temporada, na qual o São Paulo sofreu com a grande quantidade de jogadores lesionados.

Promessas de reestruturar a equipe que atua na rotina do CT da Barra Funda eram feitas desde que esta gestão de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, foi iniciada, em 2017. Entretanto, apenas mudanças pontuais foram feitas desde então, quase sempre entre fisiologistas e preparadores físicos.

Ainda dentro deste processo, o superintendente de relações institucionais, Diego Lugano, deve se aproximar ainda mais do futebol. O uruguaio chegou a ajudar mais no CT em 2018, quando foi responsável direto pela chegada do técnico Diego Aguirre e do atacante Gonzalo Carneiro, seus compatriotas.

Folhapress