SP cai diante do Goiás no Morumbi e perde embalo no Brasileiro

O São Paulo fracassou na tentativa de ganhar embalo no Campeonato Brasileiro após uma boa vitória sobre o Botafogo no Rio de Janeiro. A equipe tricolor foi derrotada por 1 a 0 pelo Goiás, nesta quarta-feira (25), no Morumbi. O gol foi de Leandro Barcia.

Reinaldo teve a chance do empate no segundo tempo, mas perdeu o pênalti que ele mesmo sofreu. Assim, a formação tricolor ficou estacionada na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, 13 a menos do que o líder Flamengo.

Leia também: Daniel Alves critica calendário e lamenta desfalcar São Paulo

Agora com 27, na faixa intermediária da tabela, o Goiás chegou à vitória em uma jogada de lateral, aos 16 minutos do primeiro tempo. Rafael Moura ganhou a disputa de cabela, Michael jogou a bola para o meio da área, e Barcia girou, vencendo o goleiro Tiago Volpi.

Depois de ouvir protestos no intervalo, os jogadores do São Paulo não fizeram o suficiente para evitar a derrota no segundo tempo. A melhor oportunidade surgiu no penal cobrado por Reinaldo, mas Tadeu caiu no canto esquerdo para frustrar os donos da casa e assegurar o triunfo do Goiás na capital paulista.



Foto: Rubens Chiri/SPFC

O São Paulo começou empolgado e chegou perto do gol em bolas longas de Daniel Alves: Igor Vinícius demorou demais para concluir a primeira, e a segunda ficou na bagunça dentro da área. Quando o Tricolor dominava o jogo, uma pane completa da defesa deu o primeiro gol ao Goiás: Reinaldo vacilou em cobrança de lateral, deixou Michael livre às suas costas e viu Leandro Barcia abrir o placar aos 16 minutos.

Por pouco o empate não foi imediato. No minuto seguinte Daniel Alves parou em defesa do goleiro Tadeu, pouco depois Everton bateu cruzado e viu a bola atravessar a pequena área sem ninguém completar. Aos 28, Arboleda subiu mais do que seu marcador e obrigou Tadeu a fazer boa defesa. Daí até o intervalo o São Paulo se resumiu a cruzar bolas na área sem sucesso e teve como melhor chance um chute sem direção de Dani Alves na entrada da área.



Foto: Rubens Chiri/SPFC

O empate amadureceu bastante no segundo tempo, principalmente entre aos 16 e 17 minutos, quando Reinaldo e Igor Gomes perderam chances incríveis em cabeceios dentro da área. Era o melhor momento do São Paulo, que aos 23 teve pênalti sofrido e em seguida desperdiçado por Reinaldo.

O São Paulo foi se desesperando aos poucos e cometendo cada vez mais erros, o que irritou a torcida presente no Morumbi. A pressão ficou desorganizada, o que voltou a facilitar a vida do Goiás, e o Tricolor não encontrou caminho para empatar.

Folhapress