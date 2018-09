São Paulo busca alternativas diante de 1º desafio sem Nenê pós-arrancada

O São Paulo conseguiu chegar à liderança do Campeonato Brasileiro e se consolidar na posição após a parada da Copa do Mundo graças a Nenê. Na arrancada, o meia se mostrou um líder técnico em campo, com gols e assistências.

Suspenso com três cartões amarelos, o camisa 10 não poderá entrar em campo diante do Fluminense, no próximo domingo, no Morumbi. E o técnico Diego Aguirre terá de buscar soluções para minimizar a ausência de um dos protagonistas do São Paulo.

A tarefa não é fácil. Na última partida sem Nenê, antes do Mundial da Rússia, o São Paulo encontrou dificuldades na criação. Foi contra o Inter, em jogo válido pela 10ª rodada. Naquela ocasião, Lucas Fernandes não conseguiu manter o nível das atuações do titular. Sem criatividade, a equipe de Aguirre empatou sem gols com os gaúchos.

A tendência é que o treinador uruguaio volte a optar por um meio-campista com características similares às de Nenê. Se isso acontecer, Shaylon ocupará a vaga no time titular, com Lucas Fernandes como opção - depois da atuação contra o Inter, o jovem meia, candidato à sombra de Nenê no começo do ano, perdeu espaço no elenco.



Nenê está suspenso com três cartões amarelos (Foto: Reprodução/Instagram)

Shaylon, por sua vez, vive uma fase oposta, embora ainda tenha certa resistência de parte da torcida. O meia substituiu Nenê na partida contra a Chapecoense e foi decisivo na vitória por 2 a 0 ao marcar o primeiro gol logo no começo da partida. Na etapa final, Shaylon deu lugar a Nenê, que participou do início da jogada do segundo gol.

Aguirre ainda pode voltar ao esquema com três volantes, algo colocado em prática no começo do seu trabalho à frente do São Paulo, quando Petros ainda estava no elenco são-paulino. Essa escolha é improvável, já que Jucilei também está suspenso do jogo e Hudson ainda é dúvida para o duelo.

Uma outra opção é escalar Diego Souza e Gonzalo Carneiro juntos, com ambos fazendo um revezamento na criação do time são-paulino. Vale lembrar que o São Paulo também não poderá contar com Everton, que deve ficar até três semanas fora do time devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.

No confronto com o Ceará, Aguirre optou por escalar o lateral Bruno Peres mais avançado, com Régis pelo lado direito da linha defensiva. A estratégia deu certo: Peres fez o gol da vitória no Morumbi.

O São Paulo soma 45 pontos no Brasileiro, 22 pontos conquistados após a parada da Copa, em nove jogos - o aproveitamento é de 81,5%. O time paulista está três pontos à frente do Inter, o segundo colocado.

Folhapress