São Paulo anuncia venda de pacote para o Paulista e Libertadores

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (15) o lançamento de pacotes de ingressos para os nove primeiros jogos da temporada no Morumbi. A promoção envolve seis compromissos pelo Campeonato Paulista, incluindo clássicos contra Corinthians e Santos, e os três duelos da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Quem é membro do programa Sócio-Torcedor poderá escolher os pacotes -que variam de preço de acordo com o setor do estádio e com o plano assinado- a partir das 22h desta quarta pela internet. Além de um desconto maior pelo combo, os sócios-torcedores ainda podem parcelar a compra em até seis vezes, sem juros, e ganham descontos em produtos dos patrocinadores e das lojas do São Paulo.

A venda continuará de forma exclusiva para sócios até às 10h de domingo (19). Por isso, o clube fez algumas condições especiais para quem renovar o ST ou entrar no programa agora. O público-geral poderá comprar os pacotes de ingressos depois desse prazo, com preços mais caros.

Para quem não é sócio, o pacote mais barato custa R$ 270, nas arquibancadas amarela e laranja -R$ 30 por partida. Já o mais caro sai por R$ 900, nas cadeiras especiais azul e vermelha.

A lista de jogos contemplados pelo pacote do São Paulo:

São Paulo x Água Santa - 22/1 - 21h30

São Paulo x Novorizontino - 3/2 - 20h

São Paulo x Corinthians - 15/2 - 19h

São Paulo x Ponte Preta - 1/3 - 16h

São Paulo x LDU - 11/3 - 21h30

São Paulo x Santos - 14/3 - 19h

São Paulo x River Plate - 17/3 - 21h30

São Paulo x Red Bull Bragantino - 21/3 - 16h

São Paulo x Binacional - 5/5 - 21h30

Folhapress