São Paulo anuncia contratação do goleiro Tiago Volpi

O São Paulo anunciou, nesta terça-feira (24), a contratação do goleiro Tiago Volpi, 29, em definitivo. Ele estava emprestado do Querétaro, do México, desde o início desta temporada e seu contrato com o clube paulista se encerraria no fim deste ano.

O valor pago pelo time do Morumbi pelo jogador foi 5 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões), conforme estava previsto no acordo de empréstimo. O clube mexicano, apesar das tentativas dos brasileiros, não aceitou nada menos do que isso.

Internamente, o São Paulo já havia decidido pela contratação do goleiro desde antes do final do Campeonato Brasileiro. Contudo, enfrentando difícil situação financeira, a diretoria buscava viabilizar o negócio de forma a prejudicar menos os cofres do clube.



Tiago Volpi - Foto: Reprodução/Instagram

Volpi é visto como peça fundamental do elenco são-paulino em uma posição que vive instabilidade desde a aposentadoria de Rogério Ceni, em 2015. A situação ficou ainda mais urgente após o clube decidir rescindir com o goleiro reserva, Jean, após este ter sido acusado de agredir sua esposa durante as férias da família nos Estados Unidos.

Na última reunião do Conselho Deliberativo, foi apresentado um déficit de R$ 180 milhões, e é previsto que este montante seja balanceado com venda de atletas –contudo, nenhuma saída foi anunciada até agora, neste final de 2019.

Ao contrário, no último dia 20, o time anunciou a contratação em definitivo do lateral-direito Igor Vinícius, 22. Ele estava emprestado pelo Ituano e a equipe do Morumbi pagou R$ 2 milhões por 50% de seus direitos econômicos até o final de 2022.

