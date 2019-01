Santos vence clássico contra São Paulo

No primeiro clássico do Campeonato Paulista, o Santos de Jorge Sampaoli levou a melhor contra o São Paulo de André Jardine e venceu por 2 a 0, no Pacaembu, nesse domingo (27).



González, que sequer foi inscrito na primeira rodada do Paulista, tinha tudo para deixar o clube. Contudo, foi escalado como titular no segundo duelo da equipe, marcou gol na ocasião e foi importante peça no clássico de ontem.



A partida marcou o embate entre o experiente Sampaoli e o ainda jovem Jardine. O argentino mostrou um Santos mais maduro e que dominou quase toda a partida.

Também foi a primeira vez que o atacante Soteldo, principal reforço santista para a temporada, foi escalado no time titular. Ele quase marcou no primeiro tempo, quando obrigou Tiago Volpi a fazer grande defesa.

A partida teve público total de 20.239 (18.601 pagantes) e renda de R$ 630.964,00.

Agora, o Santos é o único time com 100% de aproveitamento no torneio. Na quarta rodada, o desafio de vencer o Bragantino, fora de casa, na quinta-feira (31).

No mesmo dia, o São Paulo joga no mesmo Pacaembu contra o Guarani para tentar voltar a vencer.





Folhapress